Salernitana, preso Raimondo: era stato accostato al Palermo

Salernitana attiva sul mercato: dopo aver acquistato l’attaccante Alberto Cerri il club campano ha piazzato il colpo Antonio Raimondo. Il calciatore era stato anche accostato al Palermo.

La Salernitana ha inoltre fatto tornare Antonio Pio Iervolino dal prestito (il calciatore ha giocato la prima parte di stagione al Taranto) e ceduto Andres Sfait al Cluj.

I COMUNICATI

“La Salernitana rende noto di aver raggiunto l’accordo con il Taranto Football Club per l’interruzione della cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 del centrocampista classe 2003 Antonio Pio Iervolino. Il calciatore, dunque, rientra in granata in anticipo”.





“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con il CFR Cluj per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno classe 2004 Andres Sfait. Il club ringrazia il calciatore per l’impegno mostrato in questi anni in granata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.