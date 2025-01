Torneo delle Regioni 2025, ospita la Sicilia: all’evento presenti Gravina, Gardini e Mirri

Il Torneo delle Regioni sarà ospitato della Sicilia per la prima volta: è stata presentata presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) la 61a edizione dell’evento, edizione 2025.

All’evento erano presenti diversi membri del mondo del calcio oltre che della politica sicilia tra i quali Renato Schifani, Roberto Lagalla ma anche Gabriele Gravina, Giancarlo Abete e Sandro Morgana. In rappresentanza del Palermo erano presenti anche Giovanni Gardini e Dario Mirri.

Torneo delle Regioni 2025, la Sicilia ospita per la prima volta l'evento più importante del calcio dilettantistico





La Sicilia è pronta ad ospitare, per la prima volta, la 61esima edizione del Torneo delle Regioni 2025, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama del calcio dilettantistico italiano. La manifestazione, presentata questa mattina presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), si terrà dall’11 al 18 aprile 2025 e coinvolgerà tutte le 20 regioni d’Italia, ognuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento ha visto la partecipazione di importanti autorità istituzionali e sportive, tra cui il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, l’Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Elvira Amata, l’Assessore delle Attività Produttive Edy Tamajo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Presidente della Figc Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-LND Sandro Morgana.

Durante l’incontro, è stata ufficialmente svelata la mascotte del Torneo, “Fico”, un simbolo che incarna i valori centrali della manifestazione. La mascotte, che accompagnerà tutte le attività in programma, rappresenta un fico d’India, simbolo di tradizione e resilienza. Il nome, con il suo tono familiare e vivace, celebra la bellezza di ciò che nasce dall’ordinario, trasformandolo in straordinario. I suoi colori brillanti e la sua postura dinamica da calciatore evocano energia, talento e spirito di squadra, caratterizzando un torneo che celebra la forza e la competitività in ogni gesto.

Il Torneo delle Regioni, infatti, non si limiterà alla sola dimensione sportiva, ma rappresenterà anche un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, mettendo in risalto le sue bellezze monumentali e archeologiche. Spazio verrà dato anche alle tradizioni, attraverso le celebrazioni che caratterizzano il periodo della Settimana Santa in tutte le province. L’obiettivo è quello di coniugare sport e turismo, trasmettendo un messaggio di civiltà, progresso e sviluppo, contribuendo così a rafforzare l’immagine della Sicilia come una terra ricca di storia e cultura.

Le partite si svolgeranno in tutte le province siciliane, suddivise in cinque gironi, per un totale di circa 2000 presenze:

– Girone A: Palermo/Trapani

– Girone B: Agrigento/Caltanissetta/Enna

– Girone C: Ragusa/Siracusa

– Girone D: Catania

– Girone E: Messina/Taormina

Ogni girone sarà composto da quattro squadre. Le cinque vincenti e le tre migliori seconde accederanno alla seconda fase, che si terrà a Taormina e Giardini Naxos, con le finali in programma presso lo Stadio di Taormina, uno degli impianti più suggestivi dell’Isola.

Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-LND, ha dichiarato con grande soddisfazione: “Questa è una grande occasione per il calcio siciliano e per l’intera Regione. Il Torneo non è solo un evento sportivo, ma anche un’opportunità per far conoscere al mondo la bellezza della Sicilia e l’ospitalità della sua gente. Puntiamo a vincere il titolo del fairplay e, ci auguriamo, anche quello sportivo. Ma il nostro vero obiettivo è lasciare un ricordo nella memoria di tutti coloro che prenderanno parte a questa straordinaria manifestazione, contribuendo a promuovere la nostra terra e il nostro modo di vivere il calcio”.

Entusiasta anche il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete: “Il Torneo delle Regioni è un’opportunità fondamentale che riunisce tutti i territori e le rappresentative dei comitati regionali e provinciali. L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Morgana, è una vetrina importante per il calcio dilettantistico e per la crescita dei nostri giovani. Ringraziamo anche le Istituzioni per il loro supporto a questa importante attività della Lega Nazionale Dilettanti, certi che sarà un successo”.