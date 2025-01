Santoro: “Gara difficile in un ambiente infuocato. Contro il Palermo sarà la mia prima volta”

“Abbiamo lavorato forte, il mister è uno che cura tutti i particolari“. Lo ha detto Simone Santoro, in vista della sfida di domenica col Palermo. Il calciatore del Modena, cresciuto nelle giovanili rosanero, ha fatto il punto sull’incontro.

“Noi siamo in fiducia. Giocare a Palermo per me sarà emozionante, come tornare e casa e avere tutta la famiglia allo stadio. Sarà davvero una bella emozione, non avevo mai avuto la fortuna di giocare contro il Palermo, sarà la prima volta”.

“Ci aspetta una partita difficilissima, in un ambiente infuocato. i tifosi del Palermo sono esigenti e la squadra sta attraversando un momento difficile. Credo che affrontati in questo momento in cui devono tirare fuori qualcosa in più sia anche più complesso”.