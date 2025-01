GdS – “Dionisi pensiona il suo modulo: difesa a 3 e due opzioni in avanti”

Alessio Dionisi potrebbe accantonare il vecchio modulo in favore di uno “nuovo”. Inizialmente, il tecnico era partito con il 4-3-3, salvo poi variare con un 3-5-2 capace di trasformarsi in un 3-4-2-1. E potrebbe continuare così, muovendosi di conseguenza sul mercato.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega come il nuovo modulo possa favorire determinati calciatori. Come Ceccaroni, che ha convito l’allenatore a puntare su una difesa a tre per sfruttarne le caratteristiche.

O Lund che avrebbe la possibilità di sfruttare la sua verve propositiva. Da considerare anche il ritorno di Blin che rinforzerebbe una zona vitale del campo.





“Ragionamento simile riguarda la fase offensiva, in virtù del fatto che in organico sono presenti diversi esterni, su tutti Di Francesco (attualmente out) e Insigne. Entrambi, però, possono giocare in posizione di sottopunta o trequartista”, si legge.