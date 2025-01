Modena, Cotali: “A Palermo vogliamo allungare la striscia positiva”

Matteo Cotali, difensore del Modena, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato della partita col Palermo, in programma domenica 12 gennaio al “Renzo Barbera”.

“Fino a un mese e mezzo fa eravamo davvero in grande difficoltà e il primo step era quello di tirarci fuori dalla zona calda della classifica; adesso, invece, vediamo un po’ più di luce ma non dobbiamo minimamente abbassare la guardia. C’è da preparare nel migliore dei modi la trasferta di Palermo per provare a fare risultato e allungare ulteriormente la striscia positiva”, afferma.

Il Modena ha cambiato marcia col nuovo allenatore, Paolo Mandelli. Il tecnico, in otto partite, ha collezionato tre vittorie e cinque pareggi, è quindi imbattuto da quando siede sulla panchina della prima squadra (era in Primavera).





