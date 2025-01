Calciomercato Serie B, La Gumina a Cesena. Pisa, cifre record per Meister

Gli attaccanti ‘muovono’ il calciomercato in Serie B. Una delle trattative già definite è quella dell’ex Palermo La Gumina, in procinto di trasferirsi al Cesena allenato da un altro ex rosanero, Michele Mignani.

La Gumina ha trovato poco spazio in campionato con la maglia della Sampdoria, per lui nove presenze senza mai trovare la via del gol. Il centravanti arriva a Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto e rinforza un reparto orfano temporaneamente di Cristian Shpendi, infortunato.

Si muove anche il Pisa di Inzaghi. Henrik Meister, attaccante del Rennes, è molto vicino a vestire la maglia nerazzurra. L’attaccante è un classe 2003 e arriva anche lui con la formula del prestito col diritto di riscatto, che sarà esercitabile in caso di promozione in Serie A. La cifra ‘balla’ tra i sei milioni e i nove milioni: un investimento record per la Serie B.





LEGGI ANCHE

LA CONFERENZA STAMPA DI OSTI