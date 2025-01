(AGGIORNATO IL 9 GENNAIO, ORE 12.00). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Modena, match valido per la 21a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 12 gennaio, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Vasic (Verre), Lund; Brunori, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Blin, Di Bartolo, Di Mariano, Di Francesco, Desplanches





Squalificati: /

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Dellavalle, Cotali; Di Pardo, Gerli, Santoro, Idrissi; Battistella, Bozhanaj; Mendes.

Indisponibili: Caso, Ponsi, Pergreffi

Squalificati: Zaro, Cauz

Alessio Dionisi dovrebbe confermare il modus con la difesa a tre anche contro il Modena. Si continua, quindi, con la strada intrapresa nelle ultime partite, con un sistema di gioco che cambia durante la gara in base alla situazione e agli avversari. Rimane importante il numero di indisponibili, le alternative scarseggiano.

DIFESA

In porta spazio a Sirigu, che torna titolare col Palermo in campionato dopo 14 anni; Desplanches è indisponibile per infortunio. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto sempre da Baniya, Nikolaou e Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Diakité dovrebbe recuperare e giocare dal primo minuto sulla fascia destra; a sinistra c’è Lund, Di Francesco è ancora out. Segre e Ranocchia sembrano sicuri del posto al centro, mentre c’è qualche dubbio sulla mezzala sinistra (che poi spesso fa il trequartista): Vasic è in leggero vantaggio su Verre, ma il ballottaggio è aperto.

ATTACCO

Brunori – inizialmente in panchina col Cittadella – dovrebbe tornare titolare. Al fianco del capitano potrebbe giocare ancora Le Douaron, con Henry in panchina.

