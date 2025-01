Calciomercato Serie B, Azzi piace al Catanzaro. Salernitana scatenata

Il futuro di Paulo Azzi sembra sempre più lontano dal Cagliari. L’esterno brasiliano, con scarso minutaggio in questa stagione sotto la guida di Davide Nicola, potrebbe accettare di scendere in Serie B per ritrovare continuità.

Il Catanzaro è interessato a ingaggiarlo, alla ricerca di un quinto di centrocampo per il 3-5-2 di Fabio Caserta. La qualità e l’esperienza di Azzi lo rendono un obiettivo ideale, ma sarà necessario trovare un accordo tra tutte le parti coinvolte.

Anche la Salernitana si sta muovendo con decisione sul mercato. Tra i principali obiettivi c’è Luka Lochoshvili, difensore georgiano classe 1998, in uscita dalla Cremonese. L’accordo di base tra le società è stato raggiunto e i dettagli finali sono in fase di definizione. Lochoshvili, un mancino versatile in grado di giocare sia al centro della difesa che sulla fascia sinistra, rappresenta un innesto strategico per migliorare le prestazioni del club in classifica.





