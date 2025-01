Catania, avanti con le cessioni: ufficiali tre trasferimenti

Il Catania si muove nel mercato d’uscita e ufficializza tre cessioni. La prima missione del club etneo nella sessione invernale è quella di sfoltire la rosa per poi iniziare a rinforzare la squadra con gli acquisti.

La prima operazione riguarda il portiere Adamonis, che lascia il Catania per approdare al Südtirol. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, vale a dire in caso di salvezza: i bolzanini ne acquisterebbero automaticamente il cartellino.

Altre due operazioni in uscita per il Catania. L’attaccante Gabriel Popovic viene ceduto a titolo temporaneo alla Puteolana. Ceduto anche il portiere classe 2006 Domenico Tirelli, che rescinde il contratto di prestito con il Siena, per essere ceduto sempre in prestito fino al termine della stagione al Livorno.





