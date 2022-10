MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Stefano Di Benedetto. Il tecnico del Palermo Primavera ha parlato prima del match contro il Bari, analizzando anche la grande rimonta contro l’Avellino nella scorsa giornata. Per i rosanero adesso due trasferte consecutive, prima in Puglia e poi in casa del Latina.

“I ragazzi sono stati veramente bravi, vincere in rimonta sotto di due gol non è da tutti. Questa squadra dimostra carattere, fare gol al termine del primo tempo accorciando le distanze è stato decisivo. Poi sul 2 – 2 abbiamo subito l’espulsione ma volevamo vincere la partita a tutti i costi e l’abbiamo fatto nonostante fossimo in 10″.

“La mia è una squadra in crescita – continua il tecnico -. Siamo ancora a inizio campionato e qualche errore ci può stare, i risultati di tutti sono ancora altalenanti e fino a questo momento il Palermo ha vinto in casa, pareggiato in trasferta ed è secondo in classifica. Non è sicuramente male come inizio, ma c’è da migliorare”.

“Impostiamo le partite sempre allo stesso modo, che i match si giochino in casa o fuori, vogliamo dominare il gioco. Inoltre studiamo sempre l’avversario, abbiamo lavorato bene per affrontare il Bari e la settimana prossima lo faremo per la trasferta di Latina. In più non è uno svantaggio dato che al ritorno ne avremo due consecutive in casa”.