“Preoccupato per l’infortunio? No, infastidito“. Francesco Di Mariano si racconta in un’intervista rilasciata per Il Giornale di Sicilia, nella quale parla del suo ultimo problema fisico, delle sue ambizioni e di quelle del Palermo.

“Quest’estate non mi sono fatto neppure un giorno di vacanza per essere in gruppo già il primo giorno. Pazienza, l’importante è che gli esami hanno escluso complicazioni – afferma Di Mariano -. Adesso mi sento abbastanza meglio, spero di tornare con i compagni il prima possibile”.

Sull’essere profeta in patria: “Ovvio e comprensibile che la gente si aspetti sempre di più da un palermitano in rosanero. Quello che conta è dare sempre il massimo. Vincere col Palermo sarebbe un’emozione unica, ma bisogna tenere i piedi per terra. So quanto è difficile vincere la Serie B”.

