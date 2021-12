MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“A Palermo mi hanno fatto diventare un uomo, è grazie a loro che oggi sono qui alla Juventus”. Paulo Dybala non dimentica i tempi con la maglia rosanero, con cui ha giocato 93 partite – fra Serie A e Serie B.

“A Palermo la gente mi ha accolto a braccia aperte – ha raccontato l’argentino – ho avuto tanti compagni sudamericani che mi hanno aiutato, anche ad imparare la lingua. Tutta la gente di Palermo e del club mi ha fatto sentire a casa”.

La ‘Joya’ ripercorre anche l’arrivo in Sicilia, dall’Instituto AC Córdoba: “Per me è stato un cambiamento enorme, prima giocavo in Serie B argentina. Non è stato facile arrivare in Serie A, la mia famiglia mi ha aiutato tanto in questo momento e mia madre ancora adesso è con me”, ha concluso Dybala.

