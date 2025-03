Eccellenza girone B, regna l’incertezza: cinque squadre ancora in cerca di gloria

Nel big match della 26^ giornata del campionato di Eccellenza girone B la capolista Milazzo ha pareggiato contro il Vittoria che era terzo in classifica. Uno 0-0 che non permette a nessuno di mettere la freccia ma che lascia tutti i giochi aperti.

A quattro giornate dalla fine della stagione regolare è infatti tutto in ballo per la promozione diretta in Serie D. Infatti, Milazzo e Modica sono prime a pari punti a quota 54 punti, l’Avola balza al terzo posto a quota 52, il Vittoria quarto a quota 51. E dulcis in fundo la Nebros è quinta a quota 50 punti.

Al termine del pari di Milazzo Nicolò Terranova, tecnico del Vittoria, ha detto: “Avevamo di fronte, sul suo campo, la capolista della classifica e conosciamo bene le insidie che nascondeva questa gara. Avevamo preparato una partita diversa, ma la loro caratteristica è giocare partite sporche e quindi soprattutto nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà. Una partita equilibrata, con poche occasioni e quindi il pari è giusto”.





Terranova parla del campionato: “Questo è un torneo davvero particolare, le prime cinque sono racchiuse in soli quattro punti, può succedere di tutto e arrivare sia primo che quinto. Per questo prendo il pari di Milazzo in modo positivo, ora dovremo essere bravi a gestire le forze fino alla fine della stagione”.

LEGGI ANCHE

GELA, CACCIOLA: “OBIETTIVO RESTA LA SERIE D”

SCIACCA, GALFANO: “BRAVI A RIALZARCI DOPO ELIMINAZIONE IN COPPA”