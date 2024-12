Europa League, 6a giornata: la Roma affronta il Braga, Lazio in Olanda

La Roma riparte dalla sfida col Braga dopo aver ottenuto il primo punto dell’era Ranieri nell’ultimo turno col Tottenham. Lazio ancora in lizza per gli ottavi di finale che sfida l’Ajax in trasferta.

IL PROGRAMMA

Giovedì 12 dicembre 2024

Hoffenheim – FCSB: ore 18.45





Ludogorets – Alkmaar: ore 18.45

Malmo – Galatasaray: ore 18.45

Olympiakos – Twente: ore 18.45

PAOK – Ferencvaros: ore 18.45

Plzn – Manchester Utd: ore 18.45

Roma – Braga: ore 18.45

Royale Union – Nizza: ore 18.45

Ajax – Lazio: ore 21.00

Bodo/Glimt – Besiktas: ore 21.00

Elfsborg – Qarabag: ore 21.00

Porto – Midtiylland: ore 21.00

Lione – Francoforte: ore 21.00

M. Tel Aviv – RFS: ore 21.00

Rangers – Tottenham: ore 21.00

Real Sociedad – Dyn. Kyiv: ore 21.00

Slavia Praga – Anderlecht: ore 21.00