GdS – “Ranocchia alla regia e… altri due. In mediana si aprono i ballottaggi”

Chi verrà schierato nel centrocampo a tre del Palermo contro il Catanzaro? Questa la domanda che si pone il Giornale di Sicilia, individuando Ranocchia come pedina inamovibile.

Le ultime tre uscite da titolare sembrano dimostrare come l’ex Juve sia un calciatore di cui Dionisi non possa fare a meno. Al suo fianco, quindi, ne servono altri due.

L’unico leggermente in pole, secondo il quotidiano, è Segre che ha riposato per far partire Gomes a Carrara; scelta che non ha avuto l’esito sperato. Parte, quindi, la sfida a due tra Gomes e Verre; con Vasic – il primo a subentrare nell’ultima sfida – che scalpita.