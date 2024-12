Conference League, 5a giornata: la Fiorentina ospita il Lask Linz

Nella 5a giornata della Conference League, la Fiorentina ospita il Lask Linz, squadra austriaca attualmente settima in campionato. La squadra di Palladino vorrà fare un ulteriore passo in avanti dopo la vittoria sul Pafos, cercando il bottino pieno che potrebbe essere utilissimo in chiave ottavi di finale.

LE PARTITE

Vikingur Reykjavik – Djurgarden: ore 14.00

FC Astana – Chelsea: ore 16.30





Basaksehir – Heidenheim: ore 18.45

Dinamo Minsk – Larne: ore 18.45

Copenhagen – Hearts of Midtlothian: ore 18.45

Fiorentina – Lask Linz: ore 18.45

HJK – Molde: ore 18.45

Legia Varsavia – Lugano: ore 18.45

Noah – APOEL: ore 18.45

Olimpia Lubiana – Cercle Brugge: ore 18.45

Petrocub – Betis Siviglia: ore 18.45

Gent – TSC: ore 21.00

Mlada Boleslav – Jagiellonia: ore 21.00

Omonia Nicosia – Rapid Vienna: ore 21.00

Pafos – Celje: ore 21.00

Shamrock Rovers – Banja Luka: ore 21.00

San Gallo – Vitoria Guimaraes: ore 21.00

TNS – Panathinaikos: ore 21.00