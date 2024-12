Südtirol, Castori è il nuovo allenatore (il terzo della stagione)

Il Südtirol ha comunicato di aver affidato la panchina a Fabrizio Castori, l’allenatore marchigiano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Castori torna in attività dopo l’esperienza all’Ascoli iniziata a novembre 2023. La sua esperienza è durata soltanto pochi mesi ovvero tra novembre e marzo. È l’unico tecnico italiano ad aver scalato tutti i campionati, conquistando ben dieci promozioni.

Il Südtirol attualmente si trova al 19esimo posto in Serie B, sono ben cinque le sconfitte nelle ultime cinque partite. Nella prossima sfida il Südtirol sfiderà in casa contro il Mantova e Castori proverà a riportare il bottino pieno che alla squadra che manca dal 6 ottobre contro il Cosenza in trasferta.

Fabrizio Castori, nato a San Severino Marche, in provincia di Macerata, l’11 luglio 1954, diventato allenatore a 26 anni, è l’unico tecnico italiano ad aver scalato tutti i campionati, conquistando dieci promozioni nel passare dai dilettanti ai professionisti con 46 presenze in Serie A, di cui 5 in Coppa Italia, 18 stagioni in B con 577 panchine, di cui 546 in campionato, 7 nei playoff e 24 in Coppa Italia e 8 in C (4 C1 con 158 gare, di cui 6 playoff, 118 campionato e 34 Coppa Italia e 4 C2 con 136 presenze, di cui 2 playoff, 150 campionato e 12 Coppa Italia). Complessivamente: 1449 panchine, 841 tra i professionisti (623 tra A e B), di cui 15 playoff, 931 campionato, 75 Coppa Italia, E’ l’allenatore in attività con più presenze in Serie B, avendone collezionate 553 nonché il secondo di tutta la storia della serie cadetta dietro Guido Mazzetti con 572 presenze all’attivo, quindi a -19.

Lo staff di mister Castori è completato da: Riccardo Bocchini, viceallenatore; Carlo Pescosolido, preparatore atletico; Tommaso Marolda, collaboratore tecnico e Marco Castori, match analyst, che si aggiungono ai confermati: Massimo Marini, preparatore dei portieri, Danilo Chiodi, collaboratore preparatore atletico; William Luzi, collaboratore match analyst e Alberto Andorlini, preparatore atletico-recupero infortuni.

La sua è una favola che ha lasciato l’impronta nelle città in cui ha vinto, diventando un beniamino della tifoseria: da Tolentino a Lanciano, da Cesena ad Ascoli, da Carpi a Trapani, fino all’impresa con la Salernitana nella stagione 2020-2021. Poi ha guidato il Perugia e l’Ascoli dal 13 novembre 2023 al 12 marzo 2024. Lunedì il tecnico guiderà il primo allenamento all’FCS Center. Il Club biancorosso accoglie con un caloroso benvenuto Mister Castori e il suo staff, augurandogli buon lavoro.