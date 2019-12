La Roma si qualifica come previsto (da seconda) ma la qualificazione è stata un po’ meno comoda del previsto. Con il Wolfsberger è finita 2 a 2, nonostante la Roma sia andata due volte in vantaggio: Perotti su rigore segna dopo 7 minuti ma dopo tre minuti c’è lo sfortunato autogol di Florenzi; poi segna Dzeko ma nella ripresa arriva il secondo pareggio di Weissman. Incredibile eliminazione per il Borussia superato nel finale dai turchi del Basaksehir.

Lazio sconfitta 2 a 0 dal Rennes ed eliminata dall’Europa League. È finita nel modo più scontato e probabilmente non ci credeva più nessuno considerato che la squadra di Inzaghi non ha offerto una prestazione memorabile. D’altro canto serviva la vittoria in Francia e la concomitante sconfitta del Cluj (che invece ha vinto). E così la Lazio si conferma squadra double face: spietata in campionato, dimessa in Coppa. Ha deciso Gnagnon con una doppietta al 31′ del primo tempo e al 42′ della ripresa.

ECCO LE SQUADRE QUALIFICATE: Siviglia e Apoel (gruppo A), Malmo e Copenaghen (B), Basilea e Getafe (C), Lask Linz e Sporting Lisbona (D), Celtic e Cluj (E), Arsenal e Francoforte (F), Rangers e Porto (G), Espanyol e Ludogorets (H), Gent e Wolfsburg (I), Basaksehir e Roma (J) Braga e Wolwerhampton (K), Manchester United e Alkmaar (L)

LEGGI ANCHE

DELIRIO PER L’ATALANTA IN AEROPORTO

LE PAGELLE DI SHAKHTAR – ATALANTA: LA DEA E’ AGLI OTTAVI