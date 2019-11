La Lazio è a caccia del miracolo. La squadra di Inzaghi deve battere il Cluj e sperare in risultati positivi nell’altra gara per rimanere in corsa. La Roma, invece, vola in Turchia per affrontare il Basaksehir.

LE PARTITE

Astana – Manchester United: FINALE 2 – 1 Marcatori: 10′ p.t. Lingard (MU), 10′ s.t. Shomko (A), 17′ s.t. autogol Bernard (A)

Krasnodar – Basilea: FINALE 1 – 0 Marcatori: 27′ s.t. Ari (K) Al 45’+2 s.t. espulso Ari (K)

Trabzonspor – Getafe: FINALE 0 – 1 Marcatori: 5′ s.t. Mata (G)

AZ Alkmaar – Partizan Belgrado: IN CORSO

Basaksehir – Roma: IN CORSO

Besiktas – Slovan Bratislava: IN CORSO

Braga – Wolves: IN CORSO

CSKA Mosca – Ludogorets: IN CORSO

Ferencvaros – Espanyol: IN CORSO

Feyenoord – Rangers: IN CORSO

Oleksandiya – Wolfsburg: IN CORSO

St. Etienne – Gent: IN CORSO

Wolfsberger – Borussia Monchengladbach:IN CORSO

Young Boys – Porto: IN CORSO

Arsenal – Eintracht Francoforte: ore 21.00

Celtic – Rennes: ore 21.00

Dudelange – Apoel: ore 21.00

Guimaraes – Standard Liegi: ore 21.00

Lazio – Cluj: ore 21.00

Lugano – Copenhagen: ore 21.00

Malmo – Dinamo Kiev: ore 21.00

Rosenborg – LASK Linz: ore 21.00

Siviglia – Qarabag: ore 21.00

Sporting Lisbona – PSV: ore 21.00

LEGGI ANCHE

CHAMPIONS, I RISULTATI DEL 27 NOVEMBRE

CHAMPIONS, I RISULTATI DELLE GARE DEL 26 NOVEMBRE