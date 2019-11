LAZIO – CLUJ 1 – 0 Marcatori: 24′ p.t. Correa (L)

La Lazio torna al successo in Europa League ed alimenta ancora qualche speranza per il passaggio del turno. I biancocelesti superano il Cluj grazie al gol di Correa nella prima frazione e vanno a quota 6 punti, a -3 dagli stessi rumeni. Per passare il turno, agli uomini di Inzaghi servirà una vittoria contro il Rennes, sperando che il Celtic batta lo stesso Cluj.

LAZIO: Proto 6,5; Bastos 6,5, Vavro 6,5, Acerbi 6; Lazzari 6, Parolo 5,5, Cataldi 6, Luis Alberto 7 (35′ s.t. Patric s.v.), Jony 5,5 (29′ s.t. Lulic s.v.); Correa 7, Adekanye 5 (20′ s.t. Caicedo 6).

CLUJ: Arlauskis 6; Paun 5 (20′ s.t. Lacina Traorè 6), Burca 6, Boli 5,5, Cestor 6,5, Camora 5,5; Bordeianu 5 (17′ s.t. Deac 6), Djokovic 5, Culio 5,5; Omrani 5, Peteleu 6 (28′ s.t. Susic s.v.).

I MIGLIORI DELLA LAZIO:

Luis Alberto: La solita grandissima qualità ad innescare tutte le azioni offensive biancocelesti.

Correa: Sempre pericoloso, una spina nel fianco della difesa rumena. Realizza il gol del vantaggio, anche se fallisce clamorosamente il raddoppio.

Vavro: Buona prestazione del centrale della Lazio. Le palle alte sono tutte sue, ferma vari attacchi con ottimo tempismo e fa ripartire bene l’azione.

I PEGGIORI DELLA LAZIO:

Adekanye: Troppo prevedibile nelle sue giocate, fallisce un gol da ottima posizione e simula inutilmente in area di rigore beccandosi un giallo evitabile.

Jony: Delude ancora l’esterno biancoceleste. Da quella parte la Lazio non si rende mai pericolosa.

