Figc, Gravina rieletto presidente: “Palermo possibile quinto stadio per Euro 2032”

Gabriele Gravina è stato eletto presidente della Figc per la terza volta: candidato unico, è stato rieletto al primo scrutinio con il 98,7% dei voti (481,084 voti su 487,500), fa sapere la federazione tramite un comunicato ufficiale.

“Grazie davvero – ha detto Gravina – per me è un grande onore e un grande orgoglio. Adesso non ci resta che trasformare la nostra visione in una promessa di vittoria. Dobbiamo continuare il nostro percorso e centrare tutti gli obiettivi di cui il calcio ha veramente bisogno. Chiudo con una citazione dì Henry Ford: ‘Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo’”.

Il presidente ha poi risposto a delle domande su Euro 2032, citando Palermo e il “Barbera” tra i possibili candidati come quinto stadio, dato che i primi quattro sono già stati decisi: “Su cinque stadi tre sono accettati o accettabili, Milano, Torino e Roma. Il quarto stadio lo possiamo già segnalare, Firenze. Poi Palermo, grazie all’intervento del City Group, Bologna e Cagliari sono a buon punto, Bari è molto impegnata”.





Si legge inoltre in coda al comunicato: “Al presidente Torsello il compito di elencare i consiglieri federali eletti: Francesco Calvo, Stefano Campoccia e Giuseppe Marotta per la Serie A; Giovanni Carnevali per la Lega B; Daniele Sebastiani per la Lega Pro; Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti. In rappresentanza degli atleti Valerio Bernardi, Davide Biondini, Umberto Calcagno e Sara Gama, mentre per i tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta. Sono ammessi di diritto in Consiglio i presidenti delle Leghe”.