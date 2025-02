Palermo C5, terza vittoria consecutiva: i rosanero vincono 2-4 in casa del Monreale

Il Palermo Calcio a5 si impone 2 – 4 al “PalaCanino” di Monreale centrando la terza vittoria consecutiva in campionato.

Il primo tempo si conclude con il risultato di 1 – 2, per i rosanero in rete Musso e Biondo; nella ripresa matura il 2 – 4 finale, con il Palermo che manda in gol Biondo (doppietta) e Di Simone.

La squadra guidata da coach Rizzo, unica imbattuta nel girone A di Serie C1, resta sempre al comando della classifica.