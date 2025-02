Spezia – Palermo, info settore ospiti: prezzi e date della vendita

Attraverso un comunicato nel sito ufficiale, lo Spezia ha reso note le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti all’interno del settore ospiti dello stadio Picco in occasione del match contro il Palermo, in programma domenica 9 febbraio alle ore 15.

Il prezzo del biglietto è di 22 euro più commissione, la vendita sarà aperta fino alle ore 19 di sabato 8 febbraio. I biglietti a disposizione saranno 1.500.

IL COMUNICATO

Lo Spezia Calcio rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara tra Spezia e Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma domenica 9 febbraio alle ore 15.00 presso lo Stadio Alberto Picco sono in vendita sul circuito Vivaticket fino alle ore 19.00 di sabato 8 febbraio.





Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 1.500 posti.

PREZZI

INTERO: € 22,00 + commissioni di servizio

