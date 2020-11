Alberto Fontana è stato uno dei migliori portieri della storia recente del Palermo e, dopo aver lasciato la Sicilia, si è sempre interessato delle sorti della squadra. L’ex rosanero, intervistato per TuttoC.com, ha commentato l’inizio di stagione.



“Bisogna ricordare che il Palermo nella scorsa stagione ha vinto il campionato di D e non è mai facile centrare questo obiettivo – afferma – . Il salto però è molto grande, la Serie C e specialmente il Girone C, è una categoria difficilissima, con squadre che sono attrezzate per vincere il torneo e che spesso riescono anche nel doppio salto. Il Palermo quindi all’inizio ha pagato questo scotto, la categoria difficile, un po’ di inesperienza e una situazione particolare legata al Covid, con l’assenza di giocatori importanti”.





“In queste due settimane il percorso è cambiato in maniera netta – continua – . L’importante è proseguire così, in questo girone tutte le gare sono difficili e ritrovarsi nuovamente in difficoltà è un attimo. Il Palermo ora deve essere bravo a non esaltarsi troppo. Deve proseguire nella compattezza, puntando alla continuità dei risultati, per il lavoro settimanale e per programmare il futuro in maniera più netta. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra. Sono convinto che consolidando la categoria quest’anno, si possa affrontare il prossimo torneo con tutt’altra ottica“.

