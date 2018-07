Il nuovo ds del Palermo, Rino Foschi, ha raccontato a “PalermoToday” le sue prime emozioni al terzo ritorno in rosanero: “Il popolo palermitano non ha bisogno di chiedersi con che spirito torno in Sicilia. Tutti sanno quanto per me significhi questa città. Quando arrivai a Palermo per la prima volta, mi trovai di fronte una tifoseria che non stava più nella pelle: voleva ad ogni costo tornare a essere protagonista nella massima serie del calcio italiano. D’altronde 32 anni non sono mica pochi. Abbiamo anche sfiorato la champions, mi ritengo un fortunato“.

Poi uno sguardo al mercato: “Puscas? Un giocatore – dice Foschi – che purtroppo non sarà facile da prendere, soprattutto perché ha dei costi notevoli oltre che tante richieste di mercato. Naturalmente però non posso negare che sia un profilo interessante, ma al momento è meglio non parlarne. Resta comunque un’idea, ma non vogliamo entrare a far parte di aste di mercato“.

Su Posavec, Foschi smentisce qualsiasi screzio con Zamparini: “Non si tratta d’altro che di una barzelletta – dice – e probabilmente sarà partita da qualcuno che vuole già mettere uno squilibrio fra quello che si è creato fra me e Zamparini. Questo lo dico a tutti i tifosi con la massima serietà, io e il patron non abbiamo avuto alcuno screzio sulla partenza o meno del giovane portiere”.