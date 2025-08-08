Francesco Bardi è un nuovo giocatore del Palermo / UFFICIALE
Francesco Bardi è un nuovo giocatore del Palermo. Il portiere, svincolato dallo scorso giugno dopo l’esperienza della passata stagione con la Reggiana, ha firmato un contratto biennale con il club rosanero.
Il classe 1992 arriva dunque come secondo portiere, contemporaneamente alla cessione in prestito di Desplanches al Pescara e in attesa delle valutazioni finali su Gomis.
La nota del Palermo
Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi.
Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.