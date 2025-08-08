Palermo, Desplanches va in prestito secco al Pescara / UFFICIALE

Tempo di ufficialità in casa Palermo: il club rosanero ha formalizzato l’arrivo di Francesco Bardi e contestualmente la cessione di Sebastiano Desplanches al Pescara. Il portiere dell’Italia U21 giocherà per gli abruzzesi, la formula scelta è quella del prestito secco.

Desplanches ha già raggiunto i suoi nuovi compagni a inizio settimana e aspettava questa ufficialità per poter iniziarsi ad allenare insieme alla squadra. Il portiere è stato mandato in prestito dal Palermo che non si è voluto comunque privare del cartellino.

Il comunicato del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Pescara Calcio il calciatore Sebastiano Desplanches. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Sebastiano un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.





Il comunicato del Pescara

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Palermo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Sebastiano Desplanches.

Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha iniziato la carriera tra i professionisti con il Vicenza, in Serie C, dove si è subito distinto per sicurezza, personalità e tecnica.

Nel 2023 è passato al Palermo, in Serie B, e nel frattempo ha continuato il suo percorso di crescita anche con la maglia azzurra. Dopo le esperienze con la Nazionale Azzurra all’Europeo Under 19, ha preso parte al Mondiale Under 20 in Argentina, risultando uno dei protagonisti del torneo e premiato come miglior portiere della competizione. Nell’estate del 2025 ha partecipando agli Europei Under 21 con la Nazionale di categoria, confermando la sua costante crescita.

Ora per lui si apre una nuova avventura in biancazzurro, dove metterà il suo talento e la sua ambizione al servizio del Pescara. A Sebastiano va il nostro più caloroso benvenuto in casa Delfino.

