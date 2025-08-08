Chi è Francesco Bardi, il nuovo portiere del Palermo

Francesco Bardi, nato a Livorno il 18 gennaio 1992, è il nuovo portiere del Palermo, approdato in rosanero dopo una carriera ricca di esperienze sia in Italia sia all’estero. Alto 1,88 m e con un fisico imponente, Bardi arriva in rosanero forte di oltre 320 presenze tra club professionistici.

I primi passi e la carriera giovanile

Cresciuto nelle giovanili del Livorno, il club della sua città, Bardi ha esordito in Serie A con gli amaranto il 16 maggio 2010, a soli 18 anni, durante Livorno – Parma. Nella stagione successiva è passato all’Inter, dove oltre a militare nella Primavera e vincere il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2011, venne nominato miglior portiere del torneo.

Prestiti e affermazione in Serie B

Seguono vari prestiti: Livorno, Novara, ancora Livorno, Chievo ed Espanyol. In particolare, a Novara nella stagione 2012‑13 disputa 35 gare, subendo 39 reti: viene eletto miglior portiere del campionato cadetto. Sempre in quella fase, torna anche al Livorno.





Stabilità e crescita al Frosinone

Il momento di maggiore continuità arriva con il Frosinone, in Serie A prima e poi in B: tra il 2016 e il 2021, totalizza 139 presenze e dimostra affidabilità tra i pali. Nel corso della sua esperienza, para addirittura un rigore a Mario Balotelli durante un match contro il Milan nel 2016.

Bologna, Reggiana e l’arrivo al Palermo

Nel luglio 2021 Bardi si trasferisce a titolo definitivo al Bologna, dove resta fino al 2023, alternandosi tra campo e panchina, con un paio di apparizioni anche in Coppa Italia. Successivamente si lega alla Reggiana in Serie B per due stagioni (2023‑2025), manifestando costanza e regolarità tra i pali.

Rendimento recente

Bardi era svincolato dopo l’esperienza alla Reggiana. Nella scorsa stagione, colleziona 36 presenze in Serie B, subendo 49 gol in campionato.

Bardi porta in dote esperienza, affidabilità e profonda conoscenza della Serie A e B. Arriva in rosanero per fare il secondo di Gomis o del nuovo portiere titolare.

LEGGI ANCHE

REGOLAMENTO PALERMO – MANCHESTER CITY