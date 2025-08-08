Athletic Club Palermo, ecco il calendario completo: all’esordio il derby con il Messina
Inizierà col botto il campionato di Serie D dell’Athletic Club Palermo: la squadra del capoluogo esordierà al Franco Scoglio e affronterà il Messina in un prestigioso derby siciliano. Sono stati infatti presentati i calendari di tutti giorni del campionato di Serie D. Partenza il 7 settembre, ultima il 3 maggio.
Il calendario (simmetrico) dell’Athletic Club Palermo
1a giornata: Messina – Athletic Club Palermo
2a giornata: Athletic Club Palermo – Vigor Lamezia
3a giornata: Sancataldese – Athletic Club Palermo
4a giornata: Athletic Club Palermo – Nuova Igea Virtus
5a giornata: Athletic Club Palermo – Acireale
6a giornata: Milazzo – Athletic Club Palermo
7a giornata: Athletic Club Palermo – Enna
8a giornata: Gela – Athletic Club Palermo
9a giornata: Athletic Club Palermo – Sambiase
10a giornata: Paternò – Athletic Club Palermo
11a giornata: Athletic Club Palermo – Nissa
12a giornata: Reggina – Athletic Club Palermo
13a: Athletic Club Palermo – Gelbison
14a giornata: Castrumfavara – Athletic Club Palermo
15a giornata: Athletic Club Palermo – Vibonese
16a giornata: Savoia – Athletic Club Palermo
17a giornata: Athletic Club Palermo – Ragusa
LEGGI ANCHE
PALERMO, ECCO BARDI / UFFICIALE
CHI È BARDI, IL NUOVO PORTIERE DEL PALERMO