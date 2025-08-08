​​

Athletic Club Palermo, ecco il calendario completo: all’esordio il derby con il Messina

Redazione 08/08/2025 15:59

Inizierà col botto il campionato di Serie D dell’Athletic Club Palermo: la squadra del capoluogo esordierà al Franco Scoglio e affronterà il Messina in un prestigioso derby siciliano. Sono stati infatti presentati i calendari di tutti giorni del campionato di Serie D. Partenza il 7 settembre, ultima il 3 maggio.

Il calendario (simmetrico) dell’Athletic Club Palermo

1a giornata: Messina – Athletic Club Palermo

2a giornata: Athletic Club Palermo – Vigor Lamezia

3a giornata: Sancataldese – Athletic Club Palermo


4a giornata: Athletic Club Palermo – Nuova Igea Virtus

5a giornata: Athletic Club Palermo – Acireale

6a giornata: Milazzo – Athletic Club Palermo

7a giornata: Athletic Club Palermo – Enna

8a giornata: Gela – Athletic Club Palermo

9a giornata: Athletic Club Palermo – Sambiase

10a giornata: Paternò – Athletic Club Palermo

11a giornata: Athletic Club Palermo – Nissa

12a giornata: Reggina – Athletic Club Palermo

13a: Athletic Club Palermo – Gelbison

14a giornata: Castrumfavara – Athletic Club Palermo

15a giornata: Athletic Club Palermo – Vibonese

16a giornata: Savoia – Athletic Club Palermo

17a giornata: Athletic Club Palermo – Ragusa

