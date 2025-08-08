Palermo – Manchester City, volo degli inglesi in ritardo: annullata la conferenza di Pep Guardiola

È stata annullata la conferenza stampa di Pep Guardiola, inizialmente in programma alle 19.45 al Renzo Barbera. Il volo del Manchester City, direzione Palermo, ha subito infatti un ritardo e per questo motivo non ci sono più i tempi tecnici per far sì che il tecnico spagnolo possa parlare dallo stadio.

Guardiola parlerà invece al canale ufficiale del Manchester City, l’appuntamento con la stampa locale è solamente rimandato al post partita dell’Anglo-Palermitan Trophy.

Il comunicato

A causa di un ritardo imprevisto con il volo del Manchester City, la conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola allo stadio non avrà più luogo. Guardiola parlerà in serata ai canali del Manchester City, alle emittenti titolari di diritti e ai media inglesi: il video dell’intervista sarà inserito nel media kit dell’evento. L’allenatore parlerà con i media anche domani nella conferenza stampa post-gara.





