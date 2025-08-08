Palermo, Pastore saluta Inzaghi e la squadra a Torretta / VIDEO

Il Palermo accoglie un ospite speciale: Javier Pastore è arrivato in città alla vigilia della partita contro il Manchester City. L’argentino ne ha approfittato per andare a salutare la squadra e Inzaghi a Torretta.

Pastore sta sempre più consolidando il suo legame con il club rosanero: l’ex rosa ha preso parte a diversi eventi organizzati dal Palermo, a partire dall’inaugurazione del centro sportivo di Torretta fino ad arrivare alla presentazione delle maglie a New York, ma anche la partecipazione al podcast “Torretta Café”.

Il video

LEGGI ANCHE

REGOLAMENTO PALERMO – MANCHESTER CITY





PALERMO – MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO, ECCO BARDI / UFFICIALE

CHI È BARDI, IL NUOVO PORTIERE DEL PALERMO

PALERMO, DESPLANCHES IN PRESTITO AL PESCARA