Manchester City, i convocati di Guardiola per il Palermo: alcune assenze

Il Manchester City emana la lista dei convocati per la partita amichevole contro il Palermo: ci sono tanti big, quasi tutti. Gli unici assenti sono Grealish (in uscita), Foden, Rodri, McAtee, Echeverri, Kovacic, Gvardiol, Ortega e Phillips.

I convocati

James Trafford

Ruben Dias





Tijjani Reijnders

John Stones

Nathan Ake

Omar Marmoush

Erling Haaland

Jeremy Doku

Nico Gonzalez

Ilkay Gundogan

Bernardo Silva

Rayan Ait-Nouri

Manu Akanji

Savinho

Matheus Nunes

Rayan Cherki

Ederson

Nico O’Reilly

Abdukodir Khusanov

Oscar Bobb

Divine Mukasa

Rico Lewis

