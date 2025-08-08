Manchester City, i convocati di Guardiola per il Palermo: alcune assenze
Il Manchester City emana la lista dei convocati per la partita amichevole contro il Palermo: ci sono tanti big, quasi tutti. Gli unici assenti sono Grealish (in uscita), Foden, Rodri, McAtee, Echeverri, Kovacic, Gvardiol, Ortega e Phillips.
I convocati
James Trafford
Ruben Dias
Tijjani Reijnders
John Stones
Nathan Ake
Omar Marmoush
Erling Haaland
Jeremy Doku
Nico Gonzalez
Ilkay Gundogan
Bernardo Silva
Rayan Ait-Nouri
Manu Akanji
Savinho
Matheus Nunes
Advertisement
Rayan Cherki
Ederson
Nico O’Reilly
Abdukodir Khusanov
Oscar Bobb
Divine Mukasa
Rico Lewis
LEGGI ANCHE
REGOLAMENTO PALERMO – MANCHESTER CITY
PALERMO – MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI
PALERMO, ECCO BARDI / UFFICIALE
CHI È BARDI, IL NUOVO PORTIERE DEL PALERMO