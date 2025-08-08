Palermo, i convocati di Inzaghi per il Manchester City: out Magnani e Di Francesco
Sono 25 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi in occasione dell’amichevole contro il Manchester City. Per il Palermo gli unici assenti sono Magnani, ancora alle prese con un infortunio, e Di Francesco.
L’esterno, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Cutrona
77 Di Bartolo
80 Squillacioti
86 Brutto
