Palermo, i convocati di Inzaghi per il Manchester City: out Magnani e Di Francesco

Sono 25 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi in occasione dell’amichevole contro il Manchester City. Per il Palermo gli unici assenti sono Magnani, ancora alle prese con un infortunio, e Di Francesco.

L’esterno, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

I convocati

1 Gomis





3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Cutrona

77 Di Bartolo

80 Squillacioti

86 Brutto

LEGGI ANCHE

REGOLAMENTO PALERMO – MANCHESTER CITY

PALERMO – MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO, ECCO BARDI / UFFICIALE

CHI È BARDI, IL NUOVO PORTIERE DEL PALERMO

PALERMO, DESPLANCHES IN PRESTITO AL PESCARA