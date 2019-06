Prosegue il casting in casa Frosinone per trovare un nuovo allenatore, ma nel frattempo il club di Maurizio Stripe incassa un nuovo no, quello di Beppe Iachini, recentemente accostato alla formazione ciociara.

L’ex tecnico rosanero, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo essere stato contattato dalla nuova proprietà del Palermo nell’ottica di un ritorno in Sicilia avrebbe detto no anche alla proposta di guidare la formazione ciociara.

Il Frosinone dunque è intenzionato a virare su altri obiettivi, su tutti Alessandro Nesta (ex Perugia) che sembra essere favorito su Fabrio Grosso e Pippo Inzaghi. Più defilato ma pur sempre sotto osservazione anche il profilo di Vincenzo Italiano, al momento impegnato nei playoff di Serie C con il Trapani.

