51′ s.t. – FINISCE LA PARTITA. Il Palermo cade a Frosinone al termine di un match sicuramente equilibrato deciso dall’autorete di Buttaro (deviazione decisiva su tiro di Moro). Per i rosa si tratta della terza sconfitta in campionato su sei partite disputate. Con l’arrivo della sosta Corini avrà modo di conoscere meglio i calciatori, anche grazie al ritiro in programma a Manchester.

48′ s.t. – Ammonito Caso per proteste.

45′ s.t. – Cinque minuti di recupero.

44′ s.t. – Ammonito Mulattieri per fallo su Bettella.

44′ s.t. – Il Palermo cerca insistentemente il gol del pareggio. Cross di Floriano e colpo di testa di Soleri che finisce alto.

43′ s.t. – Ammonito Segre per proteste.

43′ s.t. – Segre ha avuto la chance dell’1 – 1 ma l’ha mancata. Gran cross di Di Mariano per l’ex Torino che, completamente solo, la spedisce fuori di testa.

38′ s.t. – Cambio per il Frosinone: fuori Moro, dentro Mulattieri.

35′ s.t. – Ammonito Cotali per trattenuta su Segre.

33′ s.t. – Cambi per il Frosinone: fuori Frabotta e Kone, dentro Cotali e Oliveri.

32′ s.t. – Di Mariano è il calciatore più pericoloso del Palermo. Conclusione pericolosa ma centrale del picciotto parata in due tempi da Turati.

29′ s.t. – Di Mariano vicino al pareggio. Palla illuminante di Floriano e conclusione del 10 rosa che si stampa su Turati.

28′ s.t. – Occasione per il Frosinone dopo una palla persa di Damiani. Prima la liscia Moro, poi tira alto Ciervo.

26′ s.t. – Triplo cambio per il Palermo: fuori Saric, Stulac ed Elia, dentro Soleri, Damiani e Floriano.

22′ s.t. – Cambi per il Frosinone: fuori Garritano e Mazzitelli, dentro Ciervo e Lulic.

21′ s.t. – Momento positivo per i padroni di casa: Caso sta creando il panico nella retroguardia rosanero e anche Garritano nell’altra fascia è molto pericoloso.

17′ s.t. – Frosinone a un passo dal 2 – 0 con Caso. Tiro a giro dal limite dell’area che si stampa sul palo. Palermo graziato.

15′ s.t. – Frosinone pericoloso con Luca Moro: cross di Sampirisi per il giovane attaccante che impatta bene di testa ma non riesce a trovare la porta.

11′ s.t. – Di Mariano vicino al pari con un tiro al volo su cross di Buttaro. Palla alta sopra la traversa.

11′ s.t. – I tifosi del Palermo lanciano dei palloncini colorati in campo: palese la protesta in riferimento alla finale playoff del 2018, quando i calciatori del Frosinone, nei minuti finali, buttarono dei palloni in campo dalla panchina.

10′ s.t. – Garritano vicino al gol su punizione. Pigliacelli, immobile, l’aveva battezzata fuori.

8′ s.t. – Cambio per il Palermo: fuori Mateju, dentro Sala.

8′ s.t. – Ammonito Bettella per fallo su Caso.

7′ s.t. – Buona trama del Palermo che manda alla conclusione Saric dopo una serie di cross effettuati da Elia e Di Mariano. Il tiro del centrocampista bosniaco è però alto.

3′ s.t. – Frosinone pericoloso con Garritano. Cross di Frabotta e conclusione dell’esterno gialloblu che Pigliacelli para facilmente.

2′ s.t. – Ammonito Mateju per fallo su Moro.

1′ s.t. – Cambio per il Palermo: fuori Marconi, dentro Bettella.

ORE 15.05 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Il Palermo attacca da sinistra verso destra.

47′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO. Doccia fredda per i rosanero, che subiscono gol alla fine della prima metà di gara dopo averla condotta sicuramente alla pari con il Frosinone. La rete di Moro è figlia di un’ennesima incertezza difensiva nata dalla palla in profondità di Caso, che ha subito messo in difficoltà Marconi e Nedelcearu.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

44′ p.t. – AUTOGOL DI BUTTARO SU TIRO DI MORO. Conclusione dell’attaccante su assist di Caso deviato in maniera più che decisiva da Buttaro. Pigliacelli beffato.

40′ p.t. – Palermo pericoloso con Saric. Conclusione di sinistro da fuori area, respinta con qualche incertezza da Turati che quasi si fa beffare da Brunori. Il 9 rosa era però in fuorigioco.

38′ p.t. – Ammonito Marconi per fallo su Caso.

36′ p.t. – Frosinone pericoloso con Kone. Conclusione da fuori deviata involontariamente da Caso che quasi beffa Pigliacelli. Palla fuori non di molto.

32′ p.t. – Il Palermo si riversa nella metà campo del Frosinone per alcuni minuti senza però impensierire più di tanto la retroguardia ciociara.

28′ p.t. – Bella giocata di Caso sulla fascia sinistra, meno bello il tiro verso la porta di Pigliacelli, molto a lato.

25′ p.t. – Ritmi bassi. Ci prova il Frosinone da calcio piazzato, dopo la mischia a spuntarla è Boloca con un tiro debole e a lato.

23′ p.t. – Frosinone in possesso palla, il Palermo attende, fase di studio della partita.

20′ p.t. – Botta subita da Di Mariano. Gioco fermo per alcuni minuti, niente di grave per il 10 rosanero.

18′ p.t. – Entrambe le squadre vogliono il gol del vantaggio. Il match è molto equilibrato.

14′ p.t. – Il Palermo risponde subito con una occasione ghiotta per Elia, che però tira male alla destra di Turati. Brunori per un soffio non arriva sul pallone.

13′ p.t. – Occasione clamorosa per il Frosinone. Un colpo di testa di Lucioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stato salvato sulla linea da Brunori. Pigliacelli era sicuramente battuto.

9′ p.t. – Ammonito Boloca per fallo su una ripartenza rosanero, che è molto pericoloso in contropiede.

8′ p.t. – Partita aperta, entrambe le squadre attaccano ma sembra il Frosinone avere al momento il pallino del gioco in mano.

4′ p.t. – Contatto dubbio Turati-Brunori dentro l’area del Frosinone, l’arbitro lascia correre. Il portiere del Frosinone ha travolto l’attaccante rosanero ma sembra anche aver preso la palla.

ORE 14.01 – INIZIA LA PARTITA (dopo il minuto di silenzio per le vittime delle Marche). Palermo in campo con maglia rosa e pantaloncini neri, attacca da destra verso sinistra. Frosinone con divisa gialloblu.

ORE 13.55 – Le squadre ritornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti il calcio d’inizio di ore Frosinone – Palermo.

ORE 13.35 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Palermo va in casa del Frosinone per provare a dare continuità di risultati: la sfida sentitissima vede anche incontrarsi da avversari Eugenio Corini e Fabio Grosso, ex compagni di squadra proprio nel club rosanero. Segui la diretta testuale su Stadionews a partire dalle ore 14.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14)

FROSINONE (4-3-3): 22 Turati; 31 Sampirisi, 5 Lucioni (cap.), 20 Ravanelli, 99 Frabotta; 11 Boloca, 4 Kone, 36 Mazzitelli; 16 Garritano, 10 Caso, 24 Moro.

A disposizione: 1 Loria, 8 Lulic, 9 Mulattieri, 19 Bocic, 21 Ciervo, 23 Kalaj, 25 Szyminski, 29 Cotali, 30 Monterisi, 41 Oliveri, 90 Borrelli, 94 Insigne.

Allenatore: Grosso.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.