Alberto Galassi, uomo di riferimento del City Group in Italia, è stato ospite della trasmissione “Calciomercato l’Originale”, in onda su Sky Sport, e ha parlato anche del Palermo.

“Io sono innamorato della Sicilia – afferma – . Mancava una squadra italiana nella ‘galassia’ e ricordatevi che il modello City lo copieranno, perché non puoi acquistare talenti arrivati, li devi scoprire. Noi abbiamo comprato il Bahia, un serbatoio enorme in Brasile. Abbiamo comprato il Palermo, squadra della quinta città d’Italia, perché pensate cosa possa uscire dai vivai del Sud Italia. Non esiste niente, non c’è settore giovanile se non quello che stiamo creando noi“.

“Palermo è una realtà importantissima per noi – continua – . Abbiamo l’ambizione di andare in Serie A. Ma attenzione: se fossimo andati ai playoff e avessimo vinto tutto, lo avremmo fatto per caso perché la struttura societaria e la squadra non erano pronte. In Serie A ci si va creando“.

Galassi poi traccia una ‘classifica’ delle società di proprietà del City Group: “Secondo noi, Palermo sarà nelle prime quattro della galassia City, a livello di potenziale. Ci metto primo il Manchester City, secondo New York City, Bahia e poi Palermo”. E all’immancabile domanda su Eugenio Corini, dice: “Resta? Assolutamente sì, che dubbi avete?!“.

