“Parafulmine? Per la C sì. Palermo, vai all’attacco”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre i temi di Palermo – Roccella e le parole della vigilia di Rosario Pergolizzi. Sarà un Palermo diverso, forse anche un esame per tutto l’organico in chiave mercato (finora la società non ha preso un altro terzino), ma il tecnico si dice pronto ad accettare anche il ruolo di parafulmine se poi alla fine sarà promozione.

Fabrizio Vitale analizza le parole del tecnico e presenta così la sfida contro il Roccella: “Deve cambiare per forza Pergolizzi, per fronteggiare l’emergenza terzini, per dare uno scossone al torpore tattico visto con il San Tommaso e per dare anche tre giri di vite alla sua panchina. Perché contro il Roccella c’è un solo risultato, se i rosanero vogliono tenere a distanza il Savoia. Diversamente diventerebbe tutto più complicato. Il tecnico è nel mirino dei tifosi che in settimana hanno invocato il suo esonero, ma il suo problema in questo momento è riaccendere la scintilla nel motore della squadra”.

Pergolizzi nel frattempo sembra aver risolto gli ultimi dubbi di formazione: vista l’emergenza si passa al 3-4-3, con Ricciardo, che ha smaltito l’affaticamento muscolare di questi giorni, Felici che ha vinto il ballottaggio con Silipo e Floriano sulla sinistra. L’obiettivo però è dare pochi punti di riferimento con Felici che spesso potrebbe cambiare posizione. Martin dovrebbe essere in campo dal 1′.

