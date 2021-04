“Sono bastate due partite senza vittorie per riportare il Palermo con i piedi per terra”. Scrive così Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, dopo le due gare contro Monopoli e Vibonese, che ai rosanero hanno fruttato solamente un punto. Adesso, la squadra di Filippi – oltre a inseguire il Teramo – deve anche cominciare a guardarsi le spalle.

La classifica in zona playoff è cortissima: il Monopoli, undicesimo, dopo il Palermo ha battuto anche la Paganese e si trova a tre lunghezze di distanza dai rosanero, che hanno giocato un match in più. In mezzo, c’è la Casertana. La squadra di Guidi è decima e oggi potrebbe superare proprio il Palermo.





Mancano dunque quattro partite alla formazione rosanero per concludere il campionato, ma Filippi dovrà fare a meno del bomber titolare, Lorenzo Lucca, che si è infortunato durante il match di Monopoli. E senza il suo attaccante classe 2000, il Palermo fatica a trovare la via del gol: nel 2021 sono arrivati soltanto due gol senza di lui.

Inoltre, risulta essere poco chiara la situazione all’interno dello spogliatoio rosanero. Luigi Butera affronta apertamente il tema nel suo editoriale del lunedì: contro la Vibonese, ha fatto il suo esordio assoluto Buba Marong, che è stato schierato in difesa al posto del palermitano Andrea Accardi. Peggior sorte è toccata a un altro giocatore nato a Palermo: Andrea Saraniti, che non è stato inserito neanche nella lista dei convocati per “scelta tecnica”. “Una squadra che non è unita non va da nessuna parte”, chiosa Butera.

