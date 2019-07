“Da Brignoli a Moreo, giocatori in gabbia”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia che oltre ad approfondire il tema Serie D con due interviste all’avvocato Costantino e all’ex rosa Bollino, fa il punto sulla situazione dei tesserati del Palermo, da quattro mesi senza stipendio ma ancora bloccati dal vincolo contrattuale a causa del ricorso al Coni di Arkus, rivelatosi una trappola per i giocatori.

PALERMO, FERRERO TORNA IN CORSA

Come riportato da Benedetto Giardina, l’esito appare scontato ma i giocatori rosanero si ritrovano in una gabbia (“neanche tanto dorata”) da cui stanno cercando di uscire: la Figc potrebbe dare a breve il via libera ma anche le squadre potrebbero forzare le mano e depositare da subito i contratti senza tenerli “congelati”, visto anche che alcuni sono già stati aggregati a rispettivi ritiri estivi (Fiordilino al Venezia, Ingegneri convocato dal Modena e la pattuglia rosanero sbarcata ad Empoli).

Il rischio è che però le tempistiche non siano così immediate, anche perché i giocatori (confidando nello svincolo) hanno optato per l’istanza di fallimento e non per la messa in mora, che avrebbe invece annullato i contratti in essere. Inoltre lo scorso anno per il caso Bari ci vollero 8 giorni per la sentenza più altri 3 per decretare lo svincolo.

L’avvocato incaricato dall’Aic, Danilo Coppola, sottolinea: “Fin quando non arriva lo svincolo non possono andare da nessuna parte, neanche allenarsi, e questo per loro è un danno”. E alcuni procuratori avrebbero intenzione di chiedere a Lega e Federazione garanzie su una decisione immediata.

