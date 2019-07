Bloccati in attesa dello svincolo. L’avvocato Danilo Coppola, incaricato dall’Aic di seguire il caso dei giocatori del Palermo, spiega come per i tesserati rosanero, senza lo svincolo, bisognerà attendere il verdetto del Coni. Una situazione che va a danno degli stessi giocatori ormai pronti a essere ufficializzati dalle nuove squadre.

PALERMO, FERRERO TORNA IN CORSA

Intervistato dal Giornale di Sicilia sottolinea: “La legge impone un controllo del Coni, non è una questione che dipende dalla Federazione. Il Palermo ha diritto ad appellarsi, nessuno può impedirglielo, anche se dispiace per i ragazzi. Fin quando non arriva lo svincolo non possono andare da nessuna parte, neanche allenarsi, e questo per loro è un danno. Anche l’anno scorso è successa la stessa cosa col Bari: non stiamo scoprendo nulla di nuovo”.

