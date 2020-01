“I tifosi sono in attesa, quasi in fibrillazione”. Così ‘Il Giornale di Sicilia’ commenta l’aria che gira a Marsala in vista dell’importante derby con il Palermo. La società e gli sponsor hanno messo a disposizione dei marsalesi alcuni pullman per raggiungere il capoluogo, si calcolano almeno 400 tifosi presenti.

Inoltre Nicola Terranova, tecnico del Marsala, ha rilasciato un’intervista curata da Giancarlo Marino in cui parla delle difficoltà del match: “Scenderemo in campo consapevoli dei problemi che può crearci il Palermo, che dopo gli ultimi risultati non può più permettersi passi falsi. Anche noi però abbiamo delle esigenze, dobbiamo uscire dalla zona playout, siamo a -2 dal Nola che occupa l’ultima posizione utile per salvarsi.

Nell’edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’ presenti anche le parole di Pelagotti in conferenza stampa, una disamina sulle condizioni di Felici e il punto sulla trattativa per Floriano.

