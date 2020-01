Palermo in ansia per Mattia Felici. Durante la partitella disputata contro l’Under 17 l’attaccante ha subito un colpo sopra il ginocchio che lo costretto a uscire prima senza finire l’incontro. Se dovesse saltare un altro allenamento Pergolizzi dovrebbe cominciare a guardare le alternative e rinunciare al 2001.

Felici, come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, è mancato solo una volta dall’inizio: si tratta della partita contro la Palmese pareggiata per 0 – 0. Una cosa è certa, con l’arrivo di Silipo sono finiti i tempi dei rebus per schierare il 2001 quando Felici non è in campo, infatti nel caso in cui il numero 75 rosa non dovesse farcela potrebbe già presentarsi una chance per il nuovo acquisto, nonostante non sia stato ancora provato con la prima squadra.

Per il resto della formazione non dovrebbero esserci particolari dubbi, con Pergolizzi che nel test con gli Allievi ha provato anche Mauri mezz’ala, e ha poi alternato in difesa e in attacco tutti i componenti della rosa.

