Continua il pressing del Palermo su Roberto Floriano, attaccante del Bari che ha ripreso gli allenamenti con i pugliesi in attesa che, in accordo con la società biancorossa venga risolto il contratto. La rescissione permetterebbe a Floriano di trattare con i rosa, nonostante siano ovviamente partiti i primi contatti.

Dalle prime conversazioni, scrive ‘Il Giornale di Sicilia’, trapela che l’attaccante vorrebbe garanzie sul ‘secondo’ anno di contratto e che quindi sarebbe più che disposto a scendere di categoria a patto che gli venga concesso un contratto da almeno un anno e sei mesi. Sagramola e Castagnini sono pronti a dire si.

In ogni caso Floriano non sarebbe disponibile al trasferimento prima dell’8 gennaio per via della regola riguardante i professionisti che, una volta svincolati, non possono accasarsi altrove prima di 30 giorni dalla loro ultima presenza in campo.

