GdS - "Gol, assist e lavoro sporco. Brunori si è preso il Palermo"

“Brunori si è preso il Palermo e lo ha fatto nel momento più complicato del suo avvio di stagione“. Come riporta Il Giornale di Sicilia, l’attaccante ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite.

Filippi lo ha definito “il miglior attaccante della Serie C” e gli ha sempre dato fiducia. Dopo il rigore sbagliato con il Catanzaro la strada sembrava in salita, ma in realtà dopo essersi sbloccato la partita dopo Brunori non si è più fermato tra gol e assist.

L’obiettivo è chiaro e raggiungibile: Brunori punta alla doppia cifra, legata allo scopo di portare in alto il Palermo.

