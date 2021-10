MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo il terzo posto raggiunto il Palermo va a Torre del Greco per affrontare la Turris in una vera e propria prova del nove. Come riporta Il Giornale di Sicilia, i rosa affronteranno infatti il miglior attacco del girone C, nonché la squadra che ha segnato di più nei primi tempi.

Servirà un approccio completamente diverso rispetto alle trasferte fin ora giocate dal Palermo, anche se la Turris ha costruito le sue fortune in trasferta e non in casa, dove ha vinto solamente una volta.

I campani vengono dalla partita persa con il Bari e avranno sicuramente voglia di rifarsi contro un Palermo che scoprirà le sue ambizioni nel campo degli uomini di Caneo.

