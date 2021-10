MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Era il 15 ottobre del 1995 e il Palermo stazionava nelle zone alte della classifica di Serie B. Dopo 8 giornate i rosa guidati da Arcoleo erano imbattuti e ospitavano l’Avellino che avrebbero in seguito battuto.

Come ricorda Carlo Brandaleone de Il Giornale di Sicilia, era un Palermo pieno di palermitani: c’erano Galeoto, Assennato, Giacomo Tedesco e Vasari tra i titolari, in panchina Di Somma e Lo Nero, oltre che il tecnico Arcoleo. Oggi tra le fila rosanero di “picciotto” c’è solo Accardi. (oltre Corona).

Contro l’Avellino si tratta di una partita ricordata per il bel gioco espresso dai rosa, che vinsero 2 – 1. In quella stagione però nel girone di ritorno il Palermo non ebbe la forza per mantenere i primi posti e concluse ottavo.

