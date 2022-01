MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’incubo virus del Palermo sembra stia per finire. Ne parla Benedetto Giardina nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia. Si attendono ancora le visite mediche prima di dare il via libera ai sette calciatori che ieri si sono negativizzati.

Adesso nel gruppo squadra di Baldini ci sono 13 calciatori positivi e 15 negativi, di cui 9 in attesa del nulla osta dei medici. Inoltre, 3 elementi dello staff tecnico sono ancora contagiati.

Nelle scorse 24 ore il club rosanero aveva reso nota anche la positività di altri due atleti. Non sono stati fatti i nomi, ma il quotidiano pensa possano essere Perrotta e Peretti, già assenti dall’allenamento di mercoledì.

Intanto dovrebbero tornare in campo i primi negativizzati: Giron e Buttaro. Si comincia a vedere la luce insomma: allo stato attuale il Palermo potrebbe scendere in campo (ha 15 negativi) e cercherà di recuperarne il più possibile per la gara contro il Catanzaro del 24 gennaio. Anche perché Baldini ha necessità di allenare una squadra che finora non ha mai avuto al completo.

Ieri il tecnico ha potuto disporre anche dei ragazzi della Primavera che hanno aiutato i pochi presenti della prima squadra a sostenere una sessione di allenamento completa, lavorando sul nuovo modulo. Luperini provato – ormai consuetudine – nel ruolo di trequartista. Sulle fasce offensive, Felici a sinistra e Santana (sempre pronto ad aiutare) a destra.

I calciatori rimasti in campo sono: Doda, Somma, Lancini, Luperini, Felici e Soleri. Riunione tecnica di circa 15 minuti per Baldini, lo staff e i calciatori disponibili a fine preparazione.

