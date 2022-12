MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’ultima settimana ha messo in evidenza i limiti della panchina del Palermo. A causa delle tre gare nel giro di 7 giorni, Corini ha mandato in campo più giocatori ma a fare la differenza sono stati sempre gli stessi titolari: chi entra dalla panchina non produce né gol né assist.

Benedetto Giardina, sul ‘Giornale di Sicilia’, scrive che Saric ha deluso più di tutti, perché le aspettative riposte su di lui erano molto alte. Passaggi e scelte sbagliate nei minuti (pochi) in cui Saric ha giocato nella scorsa settimana: Corini attende ancora il suo rientro al top della condizione.

Non è andato alla grande neanche il ritorno in campo da titolare di Stulac, che ha sulla coscienza un errore che ha portato al corner del gol della Spal domenica. Su quel calcio d’angolo, poi, la squadra di De Rossi ha segnato sfruttando una disattenzione di Bettella che, però, è forse la migliore risposta che Corini ha ottenuto dalla panchina insieme a Damiani nelle ultime gare.

Ci saranno ancora altre partite per valutare, ma di certo questo era un momento in cui Corini avrebbe voluto una mano in più dalla sua panchina: soprattutto dall’attacco che non trova il gol se non senza Brunori (Vido e Soleri a secco). Fra poche settimane riaprirà il mercato e la società è al lavoro per puntellare ogni reparto: ma bisognerà anche cedere.

