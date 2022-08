MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo libera il posto ai nuovi acquisti. Con la cessione di Luperini, che a breve firmerà col Perugia, gli slot occupati dagli over (lista A) diventano quattordici: ne restano così quattro liberi.

Benedetto Giardina sul “Giornale di Sicilia” però spiega che i primi due sono prenotati già da Stulac e Di Mariano, entrambi acquistati nelle ultime ore e che a breve verranno annunciati. Bettella, invece, essendo classe 2000, sarà nella lista under 23.

Rimarranno quindi due posti fra gli over. La dirigenza però sta trattando con diversi giocatori (da Segre a Bisoli) e, se dovessero essere acquistati più di due over 23, allora qualcuno dovrà essere messo fuori rosa.

Giardina spiega che il più probabile è Somma, che il Palermo sta provando a vendere in Serie C. A causa dell’ingaggio troppo elevato, però, sono saltate le trattative emerse finora, come quella col Foggia di Boscaglia. Se, dunque, il difensore dovesse rimanere e la dirigenza dovesse acquistare tre giocatori, Somma verrebbe probabilmente messo fuori rosa.