“Il recupero di Lucca continua a non dare certezze al Palermo, che pure aveva lavorato per farlo rientrare per i playoff“. Sono queste le parole di Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia analizza la situazione in casa Palermo.

Il piano ipotizzato per far rientrare il centravanti non è andato in porto: Lucca non si è ancora allenato con i compagni. Un passo indietro rispetto al finale di stagione regolare, dato che l’attaccante torinese aveva svolto gli allenamenti pre Virtus Francavilla e pre Teramo in gruppo.





In occasione del primo match dei playoff contro il Teramo, Lucca sarebbe potuto entrare al posto dell’infortunato Rauti, ma Filippi, conscio del recupero non del tutto avvenuto, ha optato per Saraniti, che rimane l’indiziato numero uno per un posto da titolare contro la Juve Stabia.

LEGGI ANCHE

PALERMO, NESSUNA BUONA NOTIZIA DALL’INFERMERIA